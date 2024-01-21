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Синоптики выпустили штормовое предупреждение на 22 января

«Казгидромет» сделал штормовое предупреждение по территории Казахстана на 22 января. По прогнозам синоптиков, на большей части республики ожидаются туман, гололед и метель, сообщает Zakon.kz.
Сейчас в Ричмонде: -7° 3 м/с 49% 769 мм рт. ст. -2°

В Кызылординской области и в областном центре Кызылорде ожидается восточный ветер с порывами до 15−20 м/с.

Ночью на западе Мангистауской области, днем на западе, юге, в центре области ожидается гололед. На востоке, юге области ожидается туман. На западе, в центре области ожидается низовая метель. Порывы ветра до 15−20 м/с. В Актау утром и днем ожидается гололед.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На большей части Атырауской области ожидается метель. Порывы ветра до 15−20 м/с. В Атырау ожидается метель. Ветер — 15−18 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Порывы ветра в горных районах области до 15−20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер до 15−20 м/с.

Утром и днем на севере, западе Костанайской области ожидаются метель, туман. Порывы ветра до 15−20 м/с.

На севере Улытауской области ожидается ветер до 15−20 м/с.

С 21.00 21 января до 21.00 22 января по г. Семей в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени. С 21.00 21 января до 21.00 22 января по г. г. Усть-Каменогорск, Риддер в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.