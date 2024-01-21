Синоптики выпустили штормовое предупреждение на 22 января

С 21.00 21 января до 21.00 22 января по г. Семей в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени. С 21.00 21 января до 21.00 22 января по г. г. Усть-Каменогорск, Риддер в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.