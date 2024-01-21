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В Татарстане похолодает до 25 градусов и ослабнет снегопад

В Татарстане с вечера воскресенья, 21 января, ожидается понижение температуры воздуха до −25 и небольшой снег в отдельных районах республики.
Сейчас в Ричмонде: -7° 2 м/с 53% 770 мм рт. ст. -2°

Об этом сообщило региональное управление МЧС со ссылкой на прогноз Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

При этом в ведомстве предупредили о метели с ухудшением видимости до 1−2 км и сильном ветре с порывами до 15−16 м/с.

С Татарстане с утра 19 января в Татарстане бушует сильный снегопад, перекрыты все федеральные трассы.

Полина Петрова, «Ъ-Казань».