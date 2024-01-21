Об этом сообщило региональное управление МЧС со ссылкой на прогноз Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
При этом в ведомстве предупредили о метели с ухудшением видимости до 1−2 км и сильном ветре с порывами до 15−16 м/с.
С Татарстане с утра 19 января в Татарстане бушует сильный снегопад, перекрыты все федеральные трассы.
Полина Петрова, «Ъ-Казань».
В Татарстане похолодает до 25 градусов и ослабнет снегопад
В Татарстане с вечера воскресенья, 21 января, ожидается понижение температуры воздуха до −25 и небольшой снег в отдельных районах республики.
Об этом сообщило региональное управление МЧС со ссылкой на прогноз Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.