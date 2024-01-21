Арест, штраф и конфискация имущества. В Узбекистане утвердили санкции за незаконный майнинг и прочие операции с крипто-деньгами

Меры наказания внесли в соответствующие кодексы. Это предусмотрено законом, который президент подписал 19 января.
Так, за незаконные операции с крипто-активами (купля, продажа и обмен), а также осуществление деятельности провайдеров услуг в сфере их оборота без получения лицензии можно получить административный арест до 15 суток или штраф от 20 до 30 БРВ (6,8 — 10,2 миллиона сумов) в случае невозможности применения административного ареста. При этом крипто-деньги и орудия совершения правонарушений будут конфискованы.
За проведение операций с анонимными крипто-активами должностные лица провайдеров услуг могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 40 БРВ.
Незаконный майнинг влечет за собой административный арест до 5 суток или наложение штрафа от 20 до 30 БРВ на лиц, в отношении которых не может применяться административный арест. Орудия совершения правонарушения будут конфискованы.
Должностных лиц предприятий, которые занимаются майнингом анонимных крипто-активов, будут наказывать штрафом от 30 до 40 БРВ (10,2−13,6 миллиона сумов) и конфискацией крипто-активов и техники.
По данным Генпрокуратуры, за прошлый год в Узбекистане было обнаружено 26 незаконных крипто-ферм. Они нанесли государству ущерб на более 58 миллиардов сумов.
Напомним также, что Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) проверило деятельность международных криптобирж, в том числе онлайн-сервиса Binance. По итогам проверки криптобирже выписали штраф в размере 102 миллиона сумов.