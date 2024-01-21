Арест, штраф и конфискация имущества. В Узбекистане утвердили санкции за незаконный майнинг и прочие операции с крипто-деньгами

Так, за незаконные операции с крипто-активами (купля, продажа и обмен), а также осуществление деятельности провайдеров услуг в сфере их оборота без получения лицензии можно получить административный арест до 15 суток или штраф от 20 до 30 БРВ (6,8 — 10,2 миллиона сумов) в случае невозможности применения административного ареста. При этом крипто-деньги и орудия совершения правонарушений будут конфискованы.