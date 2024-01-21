Синоптики предупредили казахстанцев о метелях и тумане

Так, завтра, 22 января в Северо-Казахстанской и Кызылординской областях ожидается ветер, местами порывы будут достигать 15−20 м/с.
В Мангистауской области днем местами синоптики прогнозируют гололед. На востоке, юге области ожидается туман. На западе, в центре области возможна низовая метель, местами ветер до 15−20 м/с. В Западно-Казахстанской области ожидается туман.
В Атырауской области прогнозируется метель и ветер порывами до 15−20 м/с.
В Туркестанской области возможен туман и ветер до 15−20 м/с. Во всех этих регионах синоптики объявили штормовое предупреждение.