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Синоптики предупредили казахстанцев о метелях и тумане

В нескольких областях Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение. В регионах ожидаются плохие погодные условия, передает NUR.KZ со ссылкой на «Казгидромет».
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Источник: Агентство «Москва»

Так, завтра, 22 января в Северо-Казахстанской и Кызылординской областях ожидается ветер, местами порывы будут достигать 15−20 м/с.

В Мангистауской области днем местами синоптики прогнозируют гололед. На востоке, юге области ожидается туман. На западе, в центре области возможна низовая метель, местами ветер до 15−20 м/с. В Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Атырауской области прогнозируется метель и ветер порывами до 15−20 м/с.

В Туркестанской области возможен туман и ветер до 15−20 м/с. Во всех этих регионах синоптики объявили штормовое предупреждение.