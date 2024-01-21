Как на сайте вакансий не попасть на уловки преступников

— Действительно, фиксируются случаи, когда преступники через социальные сети вербуют подельников, обещая большие деньги за легкую работу, — предупреждает участковый инспектор милиции Фрунзенского РУВД лейтенант милиции Алексей Срибный. — Важно быть в курсе актуальных опасностей, чтобы не попасть на удочку.
Одно из самых часто встречающихся предложений связано с распространением наркотиков. Чаще всего на него клюют подростки, которые не хотят ходить на работу по графику 5/2 и верят, что при занятости 2−3 часа в день можно получать сотни долларов. Кандидатам предлагают несколько вакансий на выбор: трафаретчик (с помощью баллончика с краской писать названия наркомагазинов на фасадах зданий), курьер (забирать крупную партию наркотиков, фасовать их и раскладывать по нескольким точкам в городе), «спортик» (выбивать с применением физической силы из курьеров долги) и другие.
Но важно знать, что подобная подработка незаконна: согласно статье 328 УК Республики Беларусь, любое участие в распространении наркотиков наказывается лишением свободы на срок от шести лет.
Также в соцсетях активны дроповоды — преступники, которые просят оформить на свое имя банковскую карточку и продать им ее реквизиты. В последующем счет используют для вывода похищенных денег, а торговцу карточками грозит наказание по статье 222 УК («Незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов»).
Помимо этого, ваш сын сам может стать жертвой преступления. В милицию обращались с сообщениями о псевдонанимателях, которые просили кандидатов переходить по фишинговым ссылкам и оставлять конфиденциальные данные (номера паспорта, карточки для зачисления зарплаты), а также сканировать зараженные QR-коды. В результате минчане не зарабатывали, а теряли крупные суммы.
Еще одна уловка мошенников — заработок на биржах. Преступники представляются брокерами и вынуждают жаждущих денег клиентов вкладываться в криптовалюту. Впоследствии помощники пропадают, похитив все сбережения жертвы.
Подробнее о преступных схемах можно узнать у участкового во время приема граждан.
Справочно
В столице участковые инспекторы милиции по средам с 17:00 до 20:00 ведут прием граждан в общественных пунктах охраны правопорядка. Все желающие могут обратиться к правоохранителям по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.
Подготовила Мария Квашевич.