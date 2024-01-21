Как на сайте вакансий не попасть на уловки преступников

Одно из самых часто встречающихся предложений связано с распространением наркотиков. Чаще всего на него клюют подростки, которые не хотят ходить на работу по графику 5/2 и верят, что при занятости 2−3 часа в день можно получать сотни долларов. Кандидатам предлагают несколько вакансий на выбор: трафаретчик (с помощью баллончика с краской писать названия наркомагазинов на фасадах зданий), курьер (забирать крупную партию наркотиков, фасовать их и раскладывать по нескольким точкам в городе), «спортик» (выбивать с применением физической силы из курьеров долги) и другие.