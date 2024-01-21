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Опрос показал, что большинство граждан Чехии не хотят введения евро

Более половины граждан Чехии не считают, что принятие евро принесло бы успех. Это следует из опроса проведенного 11—12 января агентством Median по заказу Чешского радио.
Прага
Источник: AP 2023

Из результатов следует, что 68% участников исследования полагают, что принятие республикой евро в качестве платежной валюты не принесет успех, лишь 21% респондентов уверены в обратном.

«По словам одного из авторов данного исследования, Ивана Цукера, негативное отношение большинства чехов к введению евро связано с опасениями, что это приведет к подорожанию товаров и услуг», — говорится в комментарии Чешского радио к результатам опроса.

До этого Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на 20—22 января. Кроме этого, импортеры электроники из России отказались от закупок в долларах и евро.

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