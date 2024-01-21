Минчанка переплыла Босфор и занимается триатлоном. Узнали, как после 30 можно резко поменять жизнь

— Эти пять дней в Турции были незабываемыми. В нашу команду из Минска вошло около 30 человек. Забавный момент: все женщины поехали без сопровождения, а мужчины — в компании жены, девушки, ребенка, тещи. На заплыв допускали только в шапочке и купальнике. Дистанция 6,5 км, лимит времени — 2 часа. Есть еще нюанс. В Босфоре непредсказуемое течение, которое постоянно меняется. Да и спасателей рядом нет. За год до нашего заплыва был случай с парнем из Минска. На дистанции у него что-то пошло не так. Если хочешь, чтобы тебя забрали из воды, необходимо снять шапочку и размахивать ею. Он так и сделал. Вроде где-то должен быть вертолет и байдарки. Но ему не помогли. Он 5 минут подавал знаки бедствия. А потом психанул и финишировал…