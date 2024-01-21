Минчанка переплыла Босфор и занимается триатлоном. Узнали, как после 30 можно резко поменять жизнь

— В школе не любила уроки физкультуры, — признается героиня. — Наш класс ожидал каждый май с ужасом: мы бежали 3 км на результат. Это был жуткий стресс для мышц и психики. Когда в 30 лет стала бегать, мама удивилась: «Вероника, это ты?» Началось все в новогоднюю ночь. Услышала, как Сергей Зыков пригласил всех в 23:30 в парк «Курасовщина» на необычное событие — вбежать в Новый год. Правда, подходящей обуви у меня на тот момент не было. Пришлось одолжить у сына кроссовки. Удивилась, насколько классно все прошло. Не с тазом оливье сидела, а с пользой провела время и в классной компании.
— До этого даже в бассейн не ходили?
— Ходила. Но одно дело — плескаться в свое удовольствие, другое — работать над техникой под руководством тренера. Это труд. Тогда посещала бассейн, показывая пример своим детям. Сын позже присоединился к моим пробежкам.
Думала, в какой вид спорта его отдать. Помог случай. Выступала на соревнованиях по триатлону. Заметила, что среди взрослых бегут такие же подростки, как мой сын. Спросила, можно ли Николая взять в группу. Одна из судей предложила свои услуги. Коле здорово поставили технику плавания, бега и велоспорта. Через некоторое время выступали с сыном на любительском турнире по плаванию в бассейне. К тому времени я тоже занималась у тренера по плаванию.
— Что подвигло записаться к наставнику?
— Первый раз во время заплыва на турнире по триатлону преодолевала дистанцию «сочинским» брассом. Меня все обгоняли. Это обстоятельство расстроило. Решила ставить технику кроля, поэтому и записалась в группу по плаванию. Мы общались и расспрашивали друг друга: почему пришли тренироваться? Оказывается, большинство готовилось к заплыву через Босфор. Я тоже захотела поучаствовать.
Регистрация — особая тема. Она стартует каждое 4 января в 24:00. На кону всего 2 тысячи слотов. Для каждой страны есть своя квота и всего 10 минут на то, чтобы успеть подать заявку и оплатить участие.
Вплавь через Босфор
— И поплыли?
— Эти пять дней в Турции были незабываемыми. В нашу команду из Минска вошло около 30 человек. Забавный момент: все женщины поехали без сопровождения, а мужчины — в компании жены, девушки, ребенка, тещи. На заплыв допускали только в шапочке и купальнике. Дистанция 6,5 км, лимит времени — 2 часа. Есть еще нюанс. В Босфоре непредсказуемое течение, которое постоянно меняется. Да и спасателей рядом нет. За год до нашего заплыва был случай с парнем из Минска. На дистанции у него что-то пошло не так. Если хочешь, чтобы тебя забрали из воды, необходимо снять шапочку и размахивать ею. Он так и сделал. Вроде где-то должен быть вертолет и байдарки. Но ему не помогли. Он 5 минут подавал знаки бедствия. А потом психанул и финишировал…
— У вас обошлось без приключений?
— Незадолго до финиша попала в обратное течение, которое забрало много сил. Ко мне подплывали спасатели и предлагали свою помощь, но я отказалась. Боролась минут 20−30. С корабля спасателей меня начали поддерживать русскоязычные участники, сошедшие с дистанции. Это реально помогло: я завершила заплыв примерно за 1,5 часа.
— Забеги остались в вашей жизни?
— Да. На счету много полумарафонов и два марафона. Любим с сыном выступать в трейловых забегах — это бег по пересеченной местности. Не забываем и о соревнованиях по триатлону. Вообще в течение года у нас все выходные без исключения заняты такими стартами. Бывает, за субботу и воскресенье принимаем участие в трех турнирах.
Зимой подключила еще состязания по лыжным гонкам. Среди любителей выступают ребята, которые гоняли на Олимпиадах. У них многому можно поучиться. Такие события интересны новыми знакомствами. Дети меня поддерживают, а также участвуют сами.
Холод не страшен!
— Вы пробуете свои силы и в турнирах по зимнему плаванию. Как к этому пришли?
— В детстве бегала с папой босиком по снегу, делала «ангела». После таких процедур дома ждал тазик с холодной водой, которая после снега казалась горячей. До сих пор помню эти приятные ощущения. Тогда не знала, что такое насморк.
Сейчас очень люблю бегать зимой: иней на ресницах и волосах, чистый воздух. Один из участников пробегов как-то пригласил на соревнования по зимнему плаванию на Комсомольском озере. На турнир в октябре — ноябре я пошла именно выступать. Мне неинтересно быть зрителем на состязаниях.
— Не было страха, волнения?
— Чего бояться: рядом сотрудники ОСВОД, другие участники. Тем более выбрала дистанцию 25 м. Для тех, кто думает выступить впервые, подскажу три лайфхака. Во-первых, плотно поесть за 2 часа до старта — на обогрев организма уходит много энергии. Во-вторых, перед заплывом сделать разминку. В-третьих, утеплить голову.
Кстати, ваш вопрос про страх. Перед одним из турниров у возрастной россиянки спросили то же самое. Она заявила, что нисколечко не боится: в жизни хватает моментов, из-за которых она будет волноваться.
— Помните ощущения после дебютного заплыва?
— Вышла на берег и стало… жарко. Не хотелось накидывать на себя полотенце. Самое неприятное в зимнем заплыве, когда кого-то из участников ждешь в воде. Первыми начинают мерзнуть руки и ноги. Ощущения? Проплыв раз, поняла, что хочу продолжать. Окунаюсь в открытый водоем с осени по весну.
— В одиночестве?
— Давно примкнула к клубу «Моржи столицы». Руководитель Дмитрий Малькевич придумывает новые точки выезда для окунания, вместе ходим каждую неделю в баню. Собираемся по средам и субботам, команда прирастает.
Жизнь в клубе кипит и летом. Выбираемся на велопробеги, например, проехали по кругу вторую кольцевую автодорогу — это около 160 км. Выезжаем на несколько дней на Голубые озера в Минскую область. Самое важное — берем с собой детей, которые видят, как здорово вести активный образ жизни.
— Ваши дочь и сын тоже в деле?
— Коля со мной пришел на первый турнир по зимнему плаванию в качестве участника. Преодолел 25 м и 50 м. Помимо медалей получил приз зрительских симпатий. Сейчас профессионально занимается греблей на байдарках. Группа и в холодное время года проводит тренировки на открытой воде. Бывает, ребята переворачиваются на лодках. Но для закаленного это нестрашно. Маргарита занимается синхронным плаванием и художественной гимнастикой. Она худенькая и пока не просится плавать в холодной воде. Дочка сопровождает меня на соревнованиях.
Увлечение плаванием, бегом, триатлоном — это лучшее, что я могла придумать для себя и детей. У нас много медалей, но самое важное — процесс. Он очень увлекателен.
Фото Алексея Столярова.