Какой сегодня праздник: 22 января

Что интересного произошло 22 января.
Также сегодня отмечают Праздник жизни. Этот день был первоначально учрежден для того, чтобы поздравить всех детей, которые имеют место в нашей жизни, но он превратился в день, который празднует жизнь любого возраста! Самое замечательное в этом празднике это то, что он празднуется по случаю всего, что происходит в жизни!
Несмотря на то, что авиация войск противовоздушной обороны (ПВО) как отдельный род войск в настоящее время в российских Вооруженных силах не существует, а выполнение этих задач осуществляется Воздушно-космическими силами РФ, среди воинских памятных дат и праздников сохранился День авиации войск ПВО, отмечаемый ежегодно 22 января.
Приказ об учреждении праздника был подписан ещё в 1996 году главнокомандующим войсками ПВО РФ (на тот момент являвшимися самостоятельным видом войск).
В США сегодня Национальный День светлого пирожного. Это классическое лакомство из ириски, которое бывает разных вкусов. Это пирожное сделано без какао-порошка, который заменяется светло-коричневым сахаром — очень вкусное, и было популярно в середине 1950-х годов. Светлые пирожные такие же, как обычные пирожные. Они запекаются в духовке в круглой форме и нарезаются в прямоугольную форму перед подачей. Светлые пирожные часто путают с белыми шоколадными пирожными, но они совершенно разные.
Исторические события 22 января в мире.
1863-й — в Польше началось Январское восстание;
1905-й — в Санкт-Петербурге произошло «Кровавое воскресенье»;
1973-й — в США Верховный Суд легализировал аборты;
2005-й — министр иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван объявил, что КНДР является ядерной державой.
Исторические события 22 января в Казахстане.
1993-й — Академия наук Казахстана преобразована в Национальную академию наук (НАН), которой придан статус высшего научного учреждения республики;
2013-й — в рейтинге Doing Business Всемирного банка Казахстан вошел в список стран, продемонстрировавших значительное улучшение в облегчении ведения бизнеса. Казахстан занял 49-е место в списке из 185 стран, вновь опередив Китай, Турцию, Польшу, Россию, Беларусь и Кыргызстан.
Дни рождения знаменитостей 22 января в мире.
В 1788 году родился Лорд Байрон — английский поэт-романтик («Манфред», «Дон Жуан», «Каин», «Паломничество Чайльд Гарольда»);
в 1954 году родился Леонид Ярмольник — советский и российский актер, продюсер (фильмы «Любовь в большом городе 2», «Моя большая семья»);
в 1965 году родилась Дайан Лейн — американская актриса (фильмы «Телепорт», «Бэтмен против Супермена»);
в 1973 году родился Рожерио Сени — бразильский футбольный вратарь, чемпион мира; официально признан ФИФА вратарем, забившим больше всех мячей в истории.
Кто родился 22 января в Казахстане.
В 1955 году родился Бексеит Тулькиев — живописец-монументалист, спортсмен, первый президент Федерации таэквондо в Казахстане.
День смерти знаменитостей 22 января в мире.
В 1901 году умерла Виктория — королева Великобритании (правившая с 1837-го);
в 1948 году умер Сергей Эйзенштейн — советский режиссер, сценарист, теоретик кино.
в 1959 погиб Майкл Хоторн — британский автогонщик, чемпион мира «Формулы-1» (1958);
в 1967 году умерла Джобина Ролстон — американская актриса немого кино;
Народный праздник 22 января.
Сегодня отмечается религиозно-народный праздник Филиппов День. В этот день православная церковь чтит святителя Филиппа митрополита Московского, который во времена Ивана Грозного попал в опалу, был отправлен в ссылку, а затем был убит Малютой Скуратовым за то, что обличал опричнину.
Филиппов день на Руси был днем хозяйственных забот. После праздников накапливалось множество разных дел, люди обычно в этот день приводили в порядок себя и свой дом. В этот день прибирались, стирали и ходили в баню, в народе эти дела назывались «смывать Святки».
На долю женщин в этот день выпадали основные хлопоты, поэтому им посвящалось множество разных поговорок: «Добрая хозяйка дороже золота»; «Дом хозяйкой стоит»; «Не та хороша хозяйка, что красно говорит, а та, которая вкусно щи варит». В этот день были у народа свои приметы: если на Филиппа будет ясно — значит, хороший урожай следует ждать летом. Если в этот день скот, которого выгнали во двор, стремится обратно в стойло, то скоро придет сильный холод и снег.
День ангела.
Сегодня День ангела празднуют Антонина, Захар, Павел, Петр, Филипп.