Какой сегодня праздник: 22 января

На долю женщин в этот день выпадали основные хлопоты, поэтому им посвящалось множество разных поговорок: «Добрая хозяйка дороже золота»; «Дом хозяйкой стоит»; «Не та хороша хозяйка, что красно говорит, а та, которая вкусно щи варит». В этот день были у народа свои приметы: если на Филиппа будет ясно — значит, хороший урожай следует ждать летом. Если в этот день скот, которого выгнали во двор, стремится обратно в стойло, то скоро придет сильный холод и снег.