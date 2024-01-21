Министр ЖКХ Беларуси назвал срок расчистки улиц от снега

Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило в интервью телеканалу ОНТ назвал срок расчистки улиц от снега в Беларуси.
— Завершение работ по расчистке — от 8 часов — это центральные улицы, до 22 часов — в малых населенных пунктах и сельских улицах, — назвал конкретные сроки министр.
Также Трубило заметил, что по обращения в службу 115 коммунальщики понимают, где надобность в расчистке снега выше.
Министр ЖКХ также рассказал, что первыми расчищаются «подходы, проезды общественного транспорта». Особое внимание уделено расчистке остановок, подъездов к учреждениям здравоохранения, образования, а также контейнерных площадок, откуда вывозится мусор.