Глава МИД Алейник сказал о перспективах развития туризма в Африке для белорусов

Министр иностранных дел Сергей Алейник рассказал телеканалу СТВ о перспективах развития туризма в Африке для белорусов.
— Это очень перспективное направление. И с рядом африканских стран у нас уже подписаны даже межправительственные соглашения по сотрудничеству в области туризма, — уверен Алейник. — Очень много интересных мест с точки зрения туризма. Я думаю, что очень хорошие перспективы у нас со многими африканскими странами по развитию именно сферы туризма.
Министр добавил, что туризм будут развивать в обоих направлениях.
— Беларусь сегодня тоже интересна для многих африканских стран так же, как и для Беларуси интересны многие африканские страны с точки зрения туризма, — говорит глава МИД.
Сергей Алейник привел пример увеличения числа рейсов между Беларусью и Египтом, которое обсуждалось с министром иностранных дел этой любимой белорусскими туристами страны.
— Они поднимают вопрос об увеличении количества рейсов, чтобы большее количество граждан обеих стран могло путешествовать, — говорит Алейник, уточняя: — Это прямой пример того, как страны Африки хотят развивать сотрудничество в области туризма.
При этом перспектива полетов в страны «Черной Африки», отмечает министр, такова:
— Для начала нам надо обеспечить развитие дальней магистральной авиации.