Глава МИД Алейник сказал о перспективах развития туризма в Африке для белорусов

— Это очень перспективное направление. И с рядом африканских стран у нас уже подписаны даже межправительственные соглашения по сотрудничеству в области туризма, — уверен Алейник. — Очень много интересных мест с точки зрения туризма. Я думаю, что очень хорошие перспективы у нас со многими африканскими странами по развитию именно сферы туризма.