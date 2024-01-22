СМИ: мир ждет новая пандемия из-за смертоносного зомби-вируса

Генетик Жан-Мишель Клавери из Университета Экс-Марсель уже проводил подобный эксперимент в 2014 году. Вместе с командой ученых он выделил сибирские вирусы и продемонстрировал их способность заражать одноклеточные организмы, несмотря на то, что до этого возбудители были погребены в вечной мерзлоте на протяжении десятков тысяч лет.