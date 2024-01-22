Что можно и нельзя делать в Филиппов день 22 января, который называют Скрута будняя

Не рекомендуется ссорить и ругаться. Нельзя планировать поездки на дальние расстояния, а также путешествия. Это связано с тем, что в пути могут возникнуть трудности. Запрещено лениться, так как из дома может уйти удача. Кроме того, не стоит 22 января ходить в гости в старой одежде, чтобы не навлечь на себя неприятности.