Что можно и нельзя делать в Филиппов день 22 января, который называют Скрута будняя

Православная церковь вспоминает 22 января московского митрополита Филиппа II. В народе отмечают Филиппов день. Есть еще одно название у праздника — Скрута будняя. Все дело в том, что в указанную дату день был полон домашних забот после праздников.
Что нельзя делать 22 января
Не рекомендуется ссорить и ругаться. Нельзя планировать поездки на дальние расстояния, а также путешествия. Это связано с тем, что в пути могут возникнуть трудности. Запрещено лениться, так как из дома может уйти удача. Кроме того, не стоит 22 января ходить в гости в старой одежде, чтобы не навлечь на себя неприятности.
Что можно делать 22 января
По традиции, 22 января проводили генеральную уборку, а также занимались стиркой белья и другими делами по дому. Кроме того, было принято ходить в баню, для того, чтобы смыть с себя так называемую усталость после праздников.
Согласно приметам, 22 января было принято следить за погодой, чтобы узнать, каким окажется сентябрь. В том случае, если идет снег, то первый месяц осени будет дождливым. Если солнечная погода в Филиппов день, то в сентябре ждали тепла.