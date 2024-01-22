Волгоградцам дали советы, на чем можно и нельзя сэкономить при ремонте

Специалисты рекомендуют заранее составить четкий план ремонта, указав в нем все необходимые товары и услуги. Это поможет следить за скидками и выгодными предложениями. Для качественного ремонта лучше привлекать профессиональных мастеров, чтобы потом не переплачивать за исправление ошибок. Как сообщили в тг-канале «Объясняем.рф», вместо брендовых товаров стоит обратить внимание на их доступные и не менее качественные аналоги.