Волгоградцам дали советы, на чем можно и нельзя сэкономить при ремонте

Обновление в доме всегда требует значительных финансовых вложений, однако некоторые затраты всегда можно минимизировать.
Специалисты рекомендуют заранее составить четкий план ремонта, указав в нем все необходимые товары и услуги. Это поможет следить за скидками и выгодными предложениями. Для качественного ремонта лучше привлекать профессиональных мастеров, чтобы потом не переплачивать за исправление ошибок. Как сообщили в тг-канале «Объясняем.рф», вместо брендовых товаров стоит обратить внимание на их доступные и не менее качественные аналоги.
Тем, кто занимается ремонтом в старом типовом доме, советуют полностью заменить всю проводку. Кроме того, придется потратиться на качественные инженерные коммуникации, окна, двери и фурнитуру.
Во вторичном жилье рекомендуется обновить стальные трубы старше 15 лет, и чугунные, если им больше 45 лет. Сэкономить получится, если выбрать полипропиленовые сантехнические трубы — они не уступают в надежности меди.
Добавим, что при выборе окон стоит обратить внимание на тройные стеклопакеты с проточной вентиляцией, а самыми надежными дверями считаются стальные. По возможности ремонт лучше перенести на осень или начало весны. В этот период получится отыскать недорогие строительные материалы.