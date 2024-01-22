Воздержитесь от поездок: мэрия Владивостока обратилась к водителям с просьбой

Во Владивостоке служба «Содержание городских территорий» с 3:00 обрабатывает реагентами сложные участки города, а также основные маршруты. Минувшей ночью в приморской столице прошел снег, циклон повлияет на погоду по всему краю 22 января. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».