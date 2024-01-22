Воздержитесь от поездок: мэрия Владивостока обратилась к водителям с просьбой

Во Владивостоке служба «Содержание городских территорий» с 3:00 обрабатывает реагентами сложные участки города, а также основные маршруты. Минувшей ночью в приморской столице прошел снег, циклон повлияет на погоду по всему краю 22 января. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По прогнозу синоптиков Примпогоды, на востоке края очень сильный снег, на западе и юге — небольшой, местами умеренный. На протяжении дня ожидаются метели и снежные заносы. Температура воздуха до −3…-17°C.
Во Владивостоке облачно, преимущественно без осадков, местами снежный накат, сильный ветер. Столбики термометров покажут −16…-18°C.
«На дорогах гололедица. Поэтому просим автомобилистов по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте», — посоветовали в мэрии.
В Уссурийске облачно, небольшие осадки, умеренный северный ветер и температура воздуха до −14…-16°C.
В Находке облачно, снег ожидается в первой половине дня. Умеренный ветер северо-восточного направления, который позже усилится. Морозы достигнут −8…-10°C.