Десять поражений в 11 матчах: «Адмирал» проиграл «Нефтехимику»

«Содержание игры мне понравилось, но результат — нет. Вторую игру подряд пропускаем гол в большинстве — это не приемлемо. Это не есть хорошо. Первый гол пропустили после ошибки защитника, второй такой же… Потом взяли себя в руки, вернулись в игру. Мне команда понравилась, также как и в Магнитогорске, Екатеринбурге. Немножко не хватает ребятам в концовке. Надо довинчивать это чуть-чуть. В этом году у нас с везением сложности. Ничего не сделаешь. Надо в церковь почаще ходить. Времени не хватает. Приеду, наверное, схожу», — отметил после игры главный тренер Леонид Тамбиев.