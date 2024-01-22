Десять поражений в 11 матчах: «Адмирал» проиграл «Нефтехимику»

«Адмирал» проиграл «Нефтехимику» на выезде — 2:3, сообщает ИА PrimaMedia. Это поражение стало десятым в 11 последних матчах.
Счет был открыт в начале второго периода. «Моряки» начали его в большинстве. После контратаки хозяев льда Булат Шафигуллин забросил шайбу в ворота. Второй гол тоже стал следствием невнимательности приморцев в обороне. А отличился Егор Корбит, который с пятака вдолбил шайбу в сетку.
До второго перерыва гости ещё дважды поиграли в большинстве. Обе попытки не использовали, но вскоре после того как составы выровнялись, Джованни Фьоре сократил отставание.
«Содержание игры мне понравилось, но результат — нет. Вторую игру подряд пропускаем гол в большинстве — это не приемлемо. Это не есть хорошо. Первый гол пропустили после ошибки защитника, второй такой же… Потом взяли себя в руки, вернулись в игру. Мне команда понравилась, также как и в Магнитогорске, Екатеринбурге. Немножко не хватает ребятам в концовке. Надо довинчивать это чуть-чуть. В этом году у нас с везением сложности. Ничего не сделаешь. Надо в церковь почаще ходить. Времени не хватает. Приеду, наверное, схожу», — отметил после игры главный тренер Леонид Тамбиев.