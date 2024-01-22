Что произошло в Иркутске в ночь на 22 января 2024 года: последние новости

В Иркутской области цены на куриные яйца в 2023 году выросли на 38,7%. Однако, чтобы стабилизировать стоимость этого продукта, власти Приангарья, местные производители и региональные торговые сети приняли решение подписать меморандум в конце декабря 2023 года. Этот документ был разработан с целью удерживать рост цен и обеспечивать доступность куриных яиц для потребителей.