Что произошло в Иркутске в ночь на 22 января 2024 года: последние новости

В Иркутской области цены на куриные яйца в 2023 году выросли на 38,7%. Однако, чтобы стабилизировать стоимость этого продукта, власти Приангарья, местные производители и региональные торговые сети приняли решение подписать меморандум в конце декабря 2023 года. Этот документ был разработан с целью удерживать рост цен и обеспечивать доступность куриных яиц для потребителей.
В селе Пивовариха Иркутской области произошло ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние и водитель школьного автобуса. Инцидент произошел 19 января на Голоустненском тракте, когда грузовой автомобиль «ГАЗель» столкнулся с автобусом. В результате аварии все пострадавшие получили ушибы.
В Доме молодежи Иркутска состоялась премьера фильма об СВО — «Материнское сердце», который рассказывает истории трех жительниц Иркутска — Ольги Дьяконовой, Аллы Брагиной и Натальи Кожокарь.