Хабаровский ХК «Амур» завершил серию гостевых матчей поражением в Уфе

Хабаровский ХК «Амур» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» на выездном матче КХЛ. Команда потерпела пятое поражение подряд, но ещё имеет шанс отыграться.
Встреча состоялась 21 января и завершилась результатом 3:2. Первые три периода противники сыграли вничью, в связи с чем было назначено дополнительное время. Победный гол забил уфимский правый крайний форвард Ливо Джошуа. Несмотря на поражение, «Амур» сумел заработать в овертайме один балл.
«Из сегодняшней игры мы для себя можем вынести положительный момент, то, что команда билась на площадке. Играли до конца, до последнего, но в овертайме нам немного не повезло», — прокомментировал итоги матча нападающий «Амура» Станислав Бочаров.
Проигрыш стал для «тигров» пятым подряд. Предыдущая выездная встреча, которая также закончилась результатом 3:2, прошла в Ярославле — команда играла против «Локомотива», лидирующего в Западной конференции.
Следующие матчи против «Салавата Юлаева», в ходе которых хабаровчане попытаются взять реванш, пройдут дома на «Платинум-арене» 24 и 26 января.