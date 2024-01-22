Повар из Иркутска поучаствует в кастинге в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

35-летний Иван Москвитин из Иркутска поучаствует в кастинге в третьем сезоне шоу «Битва шефов» (16+) на телеканале «Пятница!». Шеф-повар представит Константину Ивлеву и Ренату Агзамову сразу два блюда — авторский медовик с копченой сметаной и мясо косули с чипсами из мха. Об этом ИА IRkutskMedia сообщили в пресс-службе телеканала.
Если Ивану Москвитину удастся пройти кастинг шефов, то он окажется в команде одного из шефов. Во время работы с участниками Ивлев и Агзамов будут делиться с ними своим мастерством и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде проект будут покидать самые слабые кулинары в своих командах. Победителем станет тот шеф, ученик которого останется в финале и выиграет поединок.
В новом сезоне борьба станет еще напряженнее. Так, в финале каждого выпуска шефов ждут испытания, которые выберут зрители путем голосования в прямом эфире. Зрители будут выбирать «шалость» или «радость» для каждого из шефов. Таким образом люди смогут повлиять на финал выпуска. Голосовать за испытание можно будет на специальном сайте «Битвы шефов», попасть на который можно отсканировав QR-код во время эфира. Самым активным зрителям вручат призы.
Выпуск с участником из Иркутска выйдет в эфир 22 января в 19.00.