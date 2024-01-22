Повар из Иркутска поучаствует в кастинге в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

Если Ивану Москвитину удастся пройти кастинг шефов, то он окажется в команде одного из шефов. Во время работы с участниками Ивлев и Агзамов будут делиться с ними своим мастерством и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде проект будут покидать самые слабые кулинары в своих командах. Победителем станет тот шеф, ученик которого останется в финале и выиграет поединок.