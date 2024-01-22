Приметы на Филиппов день: что нельзя делать 22 января 2024 года

Народный праздник называется Филиппов день или день Филиппа и Евстратия.
Что можно делать 22 января:
считалось обязательным посещение бани или сауны;хозяйки готовили щи, причем если в доме жила девушка на выданье, то готовить суп должна была именно она;
Что нельзя делать 22 января:
бездельничать;много разговаривать во время мытья в бане;делать всю работу в спешке, на скорую руку;
Народные приметы:
солнечная погода — к хорошему урожаю в этом году;
скотина стремиться вернуться в хлев — приближается холод или снегопад;
собака сворачивается в клубок, когда лежит — к морозам;
вороны сидят на снегу — к потеплению.