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Приметы на Филиппов день: что нельзя делать 22 января 2024 года

В понедельник, 22 января, чтят память митрополита Филиппа, жившего во времена Ивана Грозного.

Народный праздник называется Филиппов день или день Филиппа и Евстратия.

Что можно делать 22 января:

считалось обязательным посещение бани или сауны;хозяйки готовили щи, причем если в доме жила девушка на выданье, то готовить суп должна была именно она;

Что нельзя делать 22 января:

бездельничать;много разговаривать во время мытья в бане;делать всю работу в спешке, на скорую руку;

Народные приметы:

солнечная погода — к хорошему урожаю в этом году;

скотина стремиться вернуться в хлев — приближается холод или снегопад;

собака сворачивается в клубок, когда лежит — к морозам;

вороны сидят на снегу — к потеплению.