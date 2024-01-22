В Омске машины покрылись чёрной сажей

В паблике «Омск Live» омич пожаловался на состояние своего автомобиля, который был припаркован около дома в посёлке Чкаловский, на улице 75 Гвардейской бригады. Машина была покрыта сажей.
«И этим мы дышим!», — возмутился автор поста. В комментариях омичи предположили, что мелкая пыль — это зола с ближайшей ТЭЦ. Возмущение автора не поддержали.
«Отключите отопление и горячую воду на 75 лет Гвардейской бригады», — ответил один из комментаторов.
Отметим, что по данным метеорологов, 18 января в центральном округе Омска было зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 4,4 раза. Других превышений зафиксировано не было.