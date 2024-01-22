Рейсы в Паттайю из Хабаровска запустят в феврале

У жителей Хабаровска появилась еще одна возможность отправиться в жаркие страны этой весной. Для дальневосточников открыли еще одно авиационное направление — на этот раз в Паттайю.
Авиакомпания Azur Air планирует запустить чартерные рейсы из Хабаровска в Паттайю — самый популярный среди жителей Дальнего Востока курорт. Старт программы запланирован на 10 февраля.
Рейсы будут выполняться один раз в 11−13 дней. В итоге в феврале запланированы два перелета, в марте — три и в апреле — еще два.
На маршруте будет работать широкофюзеляжный Boeing 757−200, в который поместятся 238 пассажиров.
Паттайя — город на юго-востоке Таиланда. Это настоящая столица развлечений и горячего солнца. Для тех, кто любит ночную жизнь, тут большой выбор баров, ресторанов и шоу-программ. А для любителей песочных пляжей открыты острова Сиамского залива.