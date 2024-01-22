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На выезде из Кемерова столкнулись 10 автомобилей

Там образовалась пробка на несколько километров.

Как сообщает Госавтоинспекция Кузбасса, на выезде из Кемерова в сторону Топок образовалась пробка. Около 6.20 часов там произошло несколько ДТП. Их участниками стало 10 автомобилей.

В результате ДТП травмы получила пассажирка одной из легковых машин. По этому факту устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Сейчас на месте работают оперативники, инспекторы регулируют движение. На 245 км автодороги Р-255 «Сибирь» (въезд в г. Кемерово со стороны г. Топки) организовано реверсивное движение транспорта.

Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от поездки по этому участку дороги, пока там не восстановят движение.