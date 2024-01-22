Красноярцев предупредили о новом виде мошенничества через СБП

О новом способе обмана в своем тг-канале написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Жертва оставляет заявку в интернет-магазине на покупку товара, после чего на его номер в мессенджер приходит сообщение якобы от магазина с предложением купить товар со скидкой по QR-коду через СБП.