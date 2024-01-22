Красноярцев предупредили о новом виде мошенничества через СБП

О новом способе обмана в своем тг-канале написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Жертва оставляет заявку в интернет-магазине на покупку товара, после чего на его номер в мессенджер приходит сообщение якобы от магазина с предложением купить товар со скидкой по QR-коду через СБП.
«Как только доверчивый покупатель подтверждает платеж, деньги отправляются на счёт мошенника. Реализация подобной мошеннической схемы возможна, когда учётные данные модераторов и администраторов таких сайтов скомпрометированы», — сказано в сообщении.
Полицейские советуют общаться со службой поддержки магазина только на официальных сайтах или приложениях, не переходить по ссылкам. Следует для оплаты товаров в сети завести отдельную карту. И вносить на нее такую сумму, которой хватит на покупку интересующего товара.