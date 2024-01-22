Мать замерзающей 4-летней девочки из Ирбейского района рассказала о травле

Направлялась она в сторону леса, одна. Сотрудники ГИБДД отвезли ее в больницу. Оказалось, что девочка каталась на горке вместе со старшими братом и сестрой, а после потерялась. О том, что произошло, рассказала мать девочки в беседе с NGS24.RU.
Женщина рассказала, что после случившегося на ее семью обрушился шквал негодования и критики в интернете. Она также описала, что испытывала в тот день и, что же произошло с ребенком.
14 января мать укладывала спать своего семимесячного ребенка, когда ее старшие дети (8 и 9 лет) пошли кататься на горках и взяли с собой 4-летнюю сестру. После на телефон женщины позвонили из скорой и сообщили, что ее дочка в больнице:
«У меня все как в омуте, я рву когти бегом в больницу туда. Забегаю, говорю: “Где ребенок, покажите мне, что с ней вообще?”. Но меня выгнали, сказали в коридоре подождать. Педиатр приехала, осмотрела, сказала, что нужно оставить ребенка на сутки для наблюдения».
Девочку забрали домой на следующий день. Она рассказала матери, что старшие дети кинули ее в снег и убежали. Также малышка была в рукавицах, но потеряла их по дороге.
Из-за случившегося семьей заинтересовался следственный комитет и инспекторы ПДН. Они уже приходили к семье домой. Мать рассказала, что очень переживает и все эти дни «сидит на корвалоле».