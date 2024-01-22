Мать замерзающей 4-летней девочки из Ирбейского района рассказала о травле

«У меня все как в омуте, я рву когти бегом в больницу туда. Забегаю, говорю: “Где ребенок, покажите мне, что с ней вообще?”. Но меня выгнали, сказали в коридоре подождать. Педиатр приехала, осмотрела, сказала, что нужно оставить ребенка на сутки для наблюдения».