Красноярский пульмонолог рассказала о вреде народных методов при лечении кашля

Главный внештатный пульмонолог и аллерголог министерства здравоохранения Красноярского края Ирина Демко рассказала о том, как правильно лечить кашель.
Врач отметила, что кашель — это симптом, который сопровождает грипп, ковид, пневмонию и другие респираторно-вирусные инфекции, которых сейчас большое количество. Это может быть респираторно-синцитиальный вирус, парагрипп, аденовирусные инфекции. Определить, что именно у пациента, может только врач.
Также Ирина Демко рассказала о том, можно ли использовать народные методы для лечения кашля.
«Ни горчичники, ни банки уже давно не применяются в лечении кашля, также, как и ингаляции, которые, к сожалению, до сих пор популярны, например, ингаляции над горячей картошкой. Такие приёмы кроме ожога дыхательных путей и других нежелательных последствий со стороны дыхательных органов ни к чему полезному привести не могут. Также, как и ингаляции травами — бесконтрольно травами ингалироваться не надо. Ещё один метод, который бытует — посещение саун с использованием пихтового, эвкалиптового масла и прочего. После таких манипуляций мы потом видим пациентов с тяжёлой дыхательной недостаточностью, у которых развивается так называемый гиперчувствительный пневмонит с тяжёлой одышкой вплоть до реанимационных мероприятий. Поэтому, не стоит заниматься такими методами самолечения», — рассказала пульмонолог.
При длительном кашле не стоит заниматься самолечением, надеяться на эффективность «бабушкиных методов», а нужно обращаться к врачам, чтобы не допустить потенциально опасного развития патологического процесса, а также избежать возникновения хронической формы заболевания.