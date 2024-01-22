Красноярский пульмонолог рассказала о вреде народных методов при лечении кашля

«Ни горчичники, ни банки уже давно не применяются в лечении кашля, также, как и ингаляции, которые, к сожалению, до сих пор популярны, например, ингаляции над горячей картошкой. Такие приёмы кроме ожога дыхательных путей и других нежелательных последствий со стороны дыхательных органов ни к чему полезному привести не могут. Также, как и ингаляции травами — бесконтрольно травами ингалироваться не надо. Ещё один метод, который бытует — посещение саун с использованием пихтового, эвкалиптового масла и прочего. После таких манипуляций мы потом видим пациентов с тяжёлой дыхательной недостаточностью, у которых развивается так называемый гиперчувствительный пневмонит с тяжёлой одышкой вплоть до реанимационных мероприятий. Поэтому, не стоит заниматься такими методами самолечения», — рассказала пульмонолог.