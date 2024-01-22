Аналитики назвали самые подорожавшие продукты в Сибири

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в Сибири повысился и составил 6,06% в декабре после 5,89% в ноябре 2023 года. Больше всего подорожали легковые авто — на 13,9%, инструменты — на 10% и медицинские товары — почти на 8,5%.