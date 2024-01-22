Аналитики назвали самые подорожавшие продукты в Сибири

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ГУ Банка России по Сибирскому федеральному округу.
Основными причинами роста цен стали увеличение издержек производителей, недостаточное предложение отдельных продуктов питания и увеличение потребительской активности.
Сильнее всего за год по данным на декабрь в сравнении с тем же периодом 2022-го подорожали яйца (+67%), овощи (+27%), мясопродукты (+13%) и сахар (+13%).
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в Сибири повысился и составил 6,06% в декабре после 5,89% в ноябре 2023 года. Больше всего подорожали легковые авто — на 13,9%, инструменты — на 10% и медицинские товары — почти на 8,5%.
Цены на услуги стали расти медленнее. В целом за год, почти на 26% подорожали услуги в сфере зарубежного туризма, на 18,17% на экскурсии и на 17,27% услуги пассажирского транспорта.