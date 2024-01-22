В Следкоме России запросили доклад о миграционных проверках в Иркутской области

Председатель Следкома России затребовал доклад о проверке и обстоятельствах по информации о выявленных миграционных нарушениях в Иркутской области. Об этом сообщают в СУ СК России.
— В телеграм-канале сообщалось о том, что правоохранительные органы в Иркутске провели проверки и выявили многочисленные нарушения законодательства в миграционной сфере, — говорят в Следкоме.
Кроме того, стражи правопорядка пресекли деятельность жителя Приангарья, который помог мигранту сделать фиктивную регистрацию. С Следственном комитете региона организовали процессуальную проверку.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что жительница Усолья потеряла 300 тысяч рублей, пытаясь устроиться на работу.