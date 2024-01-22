Ледяное царство возникло на ЖД путях во Владивостоке из-за порыва

Порыв в районе станции на Луговой превратил ж/д пути в ледяное царство, сообщает ИА PrimaMedia.
Коммунальная авария произошла утром понедельника, 22 января, в районе улицы Трамвайная. Из под земли буквально забил источник, а вода лилась прямо на рельсы. Однако, как сообщили в пресс-службе РЖД, на движение поездов это никак не повлияло. Единственная заминка, которая случилась в районе Луговой, была связана с маневровыми работами с грузовым поездом.
В пресс-службе Примводоканала корр. ИА PrimaMedia сообщили следующее:
«Сегодня в 8:30 поступила заявка о течи в районе станции Луговая. Специалисты горводоканала выехали на устранение. В 10:30 утра течь устранили на участке водопровода Д 1000, без отключения районов от холодного водоснабжения», — уточнили специалисты.