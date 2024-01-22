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Какая погода ждет Омскую область на этой неделе

ОМСК, 22 января, ФедералПресс. Новая рабочая неделя не порадует жителей Омской области теплом. По информации синоптиков, ночи ожидаются довольно морозными. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Сейчас в Ричмонде: -4° 0 м/с 54% 773 мм рт. ст. -1°
Источник: РИА "ФедералПресс"

Днем, 22 января, ожидается переменная облачность и без осадков. Столбик термометра не упадет ниже −10 градусов. Местами будет изморозь, а на дорогах — гололедица. Порывы южного ветра — до 9 м/с, а в некоторых районах он усилится до 14 м/с.

Предстоящей ночью, на 23 января, может похолодать до −22 градусов, местами при этом будет довольно комфортно — от 10 до 15 градусов мороза. В отдельных районах ожидаются изморозь и туман. Днем 23 января потеплеет. По прогнозам — до −13 градусов холода, но в некоторых районах — до −18 градусов. Небольшой снег. В отдельных районах — туман, изморозь, а на дорогах местами гололедица.

Ранее «ФедералПресс» писал, как водителю вести себя в гололед и чего опасаться на снежной дороге.