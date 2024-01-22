Какая погода ждет Омскую область на этой неделе

Предстоящей ночью, на 23 января, может похолодать до −22 градусов, местами при этом будет довольно комфортно — от 10 до 15 градусов мороза. В отдельных районах ожидаются изморозь и туман. Днем 23 января потеплеет. По прогнозам — до −13 градусов холода, но в некоторых районах — до −18 градусов. Небольшой снег. В отдельных районах — туман, изморозь, а на дорогах местами гололедица.