Красноярцам пообещали сохранить кованые беседки на Каче

После реконструкции здесь появятся места для отдыха, деревянные спуски к воде и видовые балконы с барными стульями. Кроме того, территорию дополнительно озеленят: здесь высадят калину, яблоню, черёмуху, спирею и кизильник. Существующие фонари заменят на новые в форме торшеров, как и на правом берегу реки. Для обеспечения непрерывного пешеходного транзита в нескольких местах оборудуют деревянные настилы на металлических основаниях. Такие конструкции появятся в районе Сурикова и Парижской Коммуны.