Красноярцам пообещали сохранить кованые беседки на Каче

В Красноярске все-таки решили оставить кованые беседки вдоль Качи.
Напомним, в ноябре прошлого года появилась информация, что конструкции снесут, а на их место поставят деревянные. Однако многие красноярцы высказали мнение, что исторические беседки очень красивые и не стоит менять их на типовую мебель. По просьбам горожан беседки оставят и отреставрируют.
Сейчас для благоустройства участка левого берега Качи от устья до Юдинского моста ищут подрядчика.
После реконструкции здесь появятся места для отдыха, деревянные спуски к воде и видовые балконы с барными стульями. Кроме того, территорию дополнительно озеленят: здесь высадят калину, яблоню, черёмуху, спирею и кизильник. Существующие фонари заменят на новые в форме торшеров, как и на правом берегу реки. Для обеспечения непрерывного пешеходного транзита в нескольких местах оборудуют деревянные настилы на металлических основаниях. Такие конструкции появятся в районе Сурикова и Парижской Коммуны.
В администрации напомнили, что в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в Красноярске благоустроят 10 парков, скверов и набережных.