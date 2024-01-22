В Прикамье 23 января наступят морозы до −25 градусов

По словам метеорологов, в Перми днём 22 января не будет существенных осадков. Подует умеренный ветер с порывами до 15 м/с. Температура понизится и ночью достигнет до −18 градусов, а в Перми до −13 градусов. В горно-восточном районе будет довольно тепло (-10… −8 градусов). Днём в крае будет −16… −11ºС, в Перми около −11ºС.