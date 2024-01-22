В Прикамье 23 января наступят морозы до −25 градусов

Морозы в Прикамье ожидаются 23 января, сообщает Пермский гидрометеоцентр.
По словам метеорологов, в Перми днём 22 января не будет существенных осадков. Подует умеренный ветер с порывами до 15 м/с. Температура понизится и ночью достигнет до −18 градусов, а в Перми до −13 градусов. В горно-восточном районе будет довольно тепло (-10… −8 градусов). Днём в крае будет −16… −11ºС, в Перми около −11ºС.
23 января антициклон принесёт переменную облачность. Осадков почти не будет. Ожидается умеренный юго-западный ветер. Ночью похолодает до −20… −15 градусов, на юге при прояснениях градусник термометра опустится до −25 градусов, а днём будет −13… −8 градусов. В Перми осадков не будет, ночью −18 градусов, днем −11 градусов.
24 января в Перми днем выпадет небольшой снег. Ожидается умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит −15… −10 градусов, в Перми около −12 градусов, днем −12… −7 градусов, в Перми около −9.