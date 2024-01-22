Штормовая готовность № 1: силы ТОФ отражают удары циклона

Из-за действующего над Японским морем циклона, в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота объявлена максимальная штормовая готовность, сообщили ИА PrimaMedia в штабе ТОФ.
По данным гидрометслужб, днём 22 января, у мысов Поворотный и Золотой, а также на востоке залива Петра Великого ожидается опасная высота волн до 4 метров, ночью 23 января в определённых районах до 6 метров. В северной части Японского моря вероятно очень быстрое обледенение судов. Опасные явления сохранятся в течение 3 -х суток. Временами регион накрывают умеренные осадки в виде снега с сильным ветром, который местами усиливается до 22 м/с, с порывами до 30 м/с.
«Проверены и готовы к действию средства борьбы за живучесть, аварийные отряды и суда обеспечения приведены в повышенную готовность. На отдалённых военных объектах проверены резервные источники питания и жизнеобеспечения», — сообщили в штабе ТОФ.