Скончалась народная артистка Хабаровского края Людмила Блок

Хабаровский музыкальный театр сообщил печальную новость: утром 22 января не стало Людмилы Блок, заслуженной артистки России и народной артистки Хабаровского края. Ей было 68 лет. Сообщается, что актриса умерла после тяжелой болезни.
Театру Людмила Александровна отдала всю свою жизнь. Она была солисткой ХМТ с 1977 года, а это больше 47 лет. Помимо этого, она была главой хабаровского отделения союза театральных деятелей и профсоюзной организации.
Людмилу Блок вспоминают как невозмутимую и яркую женщину. Ей поручали разные роди: от комедийных до драматических, которые часто совпадали с ее характером. В нем было сильно личностное начало, острый ум и лидерские качества. Она всегда находилась в гуще событий.
О дате и месте прощания с Людмилой Блок будет сообщено дополнительно.