Скончалась народная артистка Хабаровского края Людмила Блок

Людмилу Блок вспоминают как невозмутимую и яркую женщину. Ей поручали разные роди: от комедийных до драматических, которые часто совпадали с ее характером. В нем было сильно личностное начало, острый ум и лидерские качества. Она всегда находилась в гуще событий.