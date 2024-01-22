Названы самые востребованные специальности в Омске в январе 2024 года

Результаты представлены в понедельник, 22 января 2024 года.
Анализ показал, что с начала года работодатели открыли на сервисе hh.ru порядка 13 тысяч вакансий. Как оказалось, самый высокий спрос в этом месяце зафиксирован на продавцов-консультантов и продавцов-кассиров, на долю которых приходится 7,2% от всех предложений о работе.
На втором месте по востребованности — водители (6,8%), на третьем — менеджеры по продажам и работе с клиентами (4,8%).
Также высокий спрос в Омске на машинистов, поваров, врачей, слесарей, курьеров, разнорабочих, инженеров-конструкторов, электромонтажников, бухгалтеров, кладовщиков и сварщиков, выяснили аналитики.
Напротив, реже всего в регионе в январе искали, в частности, руководителя отдела маркетинга и рекламы, оценщика, дата-сайентиста, руководителя отдела аналитики, продуктового аналитика.