Названы самые востребованные специальности в Омске в январе 2024 года

Анализ показал, что с начала года работодатели открыли на сервисе hh.ru порядка 13 тысяч вакансий. Как оказалось, самый высокий спрос в этом месяце зафиксирован на продавцов-консультантов и продавцов-кассиров, на долю которых приходится 7,2% от всех предложений о работе.