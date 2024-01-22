Как уберечь себя и детей от полиомиелита, рассказали волгоградцам

Врачи подчеркивают, что в группе риска заражения полиомиелитом находятся дети в возрасте до 4 лет.
Опасность заболевания состоит в том, что оно может протекать почти бессимптомно и быть похожим на другие недуги: повышение температуры, насморк, нарушение работы ЖКТ. Правда, бывает и тяжелое протекание болезни с выраженными менингеальными симптомами, вегетативными расстройствами, развитием периферических параличей и деформации конечностей.
Главное, что нужно сделать, чтобы уберечь себя и ребенка от полиомиелита — пройти вакцинацию. Малышу необходимо сделать 6 прививок: в 3; 4,5; 6; 18; 20 месяцев и в 6 лет.
Первые 4 вакцины инактивированные, то есть вирусы в ней убиты. А вот остальные две прививки проводятся живой вакциной. Она закапывается в рот. В течение 60 дней привитые дети выделяют вирус в окружающую среду, поэтому на этот срок привитых и не привитых малышей необходимо разобщить.