Как уберечь себя и детей от полиомиелита, рассказали волгоградцам

Первые 4 вакцины инактивированные, то есть вирусы в ней убиты. А вот остальные две прививки проводятся живой вакциной. Она закапывается в рот. В течение 60 дней привитые дети выделяют вирус в окружающую среду, поэтому на этот срок привитых и не привитых малышей необходимо разобщить.