Грядет пробное тепло: весенние температуры пообещали Хабаровскому краю на этой неделе, но ненадолго

Неделя в Хабаровском крае началась с пасмурной погоды. Всему виной циклон, который хоть и находится далеко на юге, но влияет на регион. Из-за этого 22—23 января сохраняется вероятность небольшого снега. При этом столбики термометров ночью будут в пределах −20−25 градусов, самые низкие температуры ожидаются в Аяно-Майском районе — до −45 градусов. Днем будет не теплее −12−17 градусов.