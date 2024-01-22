Грядет пробное тепло: весенние температуры пообещали Хабаровскому краю на этой неделе, но ненадолго

Хабаровский край стойко перенес лютые крещенские морозы, за что, похоже, будет вознагражден. Температуры воздуха начинают ползти вверх и через несколько дней доберутся до нетипичных для января значений. Регион ждет своего рода «пробник весны». Правда, стремительный.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Неделя в Хабаровском крае началась с пасмурной погоды. Всему виной циклон, который хоть и находится далеко на юге, но влияет на регион. Из-за этого
С 24 января синоптики ждут прекращение осадков не только в Хабаровске, но и во всем крае. Дальше «погодная обстановка» начнет складываться наилучшим образом. В регион сместится более теплая масса, за счет чего температуры стремительно взлетят вверх. К концу недели ожидается по-весеннему комфортная погода.
— Ночью температуры воздуха повысятся от −18−23 до −15−20 градусов. Днем столбики термометров будут расти с −8−15 до −5−10 градусов. Это тепло надолго не задержится, — рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».
Прогноз еще будет уточняться.