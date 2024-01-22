В 2024 году в Кемерове сделают 4 площадки по инициативному бюджетированию

По данным администрации г. Кемерово, в 2024 году в городе благоустроят 4 спортивных площадки по программе инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива». Речь идёт о площадках на территории школ № 19, № 61, № 70 и № 77.
Одним из главных условий получения областной поддержки является условие софинансирования за счёт средств местного бюджета, жителей города, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Кемеровчане, желающие принять участие в конкурсном отборе проектов на 2025 год, уже могут обращаться в территориальное управление своего района.
С 2019 года был реализован 21 проект в разных районах города. В прошлом году, к примеру, новые спортивные локации появились на территории школ № 82, 14, 52, 28. В сквере памяти Д. Г. Медведева на пересечении улиц Соборной и Гагарина установили уличные тренажёры и детский игровой комплекс.