В 2024 году в Кемерове сделают 4 площадки по инициативному бюджетированию

С 2019 года был реализован 21 проект в разных районах города. В прошлом году, к примеру, новые спортивные локации появились на территории школ № 82, 14, 52, 28. В сквере памяти Д. Г. Медведева на пересечении улиц Соборной и Гагарина установили уличные тренажёры и детский игровой комплекс.