Цифровые помощники Деда Мороза обработали более 135 тысяч звонков от детей

По телефону горячей линии дети разгадывали новогодние загадки и рассказывали, что они хотели бы получить на Новый год. В рейтинге подарков традиционно лидирующее место занимают смартфоны и игрушки (куклы и машинки на пульте управления). В этом году дети часто просили в подарок домашних питомцев. При этом пожеланий завести котенка было в три раза больше, чем щенка. Одна девочка в дополнение попросила большой дом и пожелала, чтобы у её мамы не было аллергии на котенка. Часто на вопрос, что бы они хотели получить на Новый год, дети загадывали конкретные материальные предметы не только для себя, но и для родителей, бабушек и дедушек, а также желали им здоровья, счастья и больше времени проводить вместе.