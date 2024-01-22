Стало известно, в каких домах Уфы отключат воду 24 и 25 января

Так, в Советском районе 24 января с 10:30 до 18:30 для проведения ремонтных работ будет отключена холодная и горячая вода в многоквартирных домах на ул. Бакалинская, 60, 60/1, 60/2, 60/3, 62; ул. М. Губайдуллина, 19/5, 19/6.
В Калининском районе 24 января с 10 до 22 часов без холодной воды останутся жильцы многоквартирных домов на ул. Транспортная, 46, 48.
25 января в Калининском районе Уфы, с 10 до 22 часов не будет холодной воды в многоэтажках на ул. Мушникова, 1, 1/1, 3, 5.
Ранее «Уфаводоканал» сообщил об изменении тарифов за услуги водоснабжения и водоотведения на 2024 год. Изменение тарифов планируется с 1 июля, информировал Башинформ.