Стало известно, в каких домах Уфы отключат воду 24 и 25 января

Так, в Советском районе 24 января с 10:30 до 18:30 для проведения ремонтных работ будет отключена холодная и горячая вода в многоквартирных домах на ул. Бакалинская, 60, 60/1, 60/2, 60/3, 62; ул. М. Губайдуллина, 19/5, 19/6.