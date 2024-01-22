Движение по Русскому мосту закрыли во Владивостоке: кого не пускают

«С 13:00 22 января (время местное) для обеспечения безопасности закрыт проезд большегрузного транспорта, пассажирских автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов по мосту на остров Русский через пролив Босфор Восточный», — сообщили в ФКУ ДСД «Дальний Восток».
Ограничения также действуют и для другого вида транспорта. Так, из-зf ухудшения погоды водителям необходимо соблюдать скоростной режим при движении по мосту — не более 40 км/ч.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобусы, следовавшие на Русский остров, будут доезжать до остановки «Улисс», затем разворачиваться в районе моста и следовать обратно в город. Те автобусы, которые находятся на острове, курсируют по маршруту Океанариум — Мост Русский — Океанариум.
Еще три автобуса на Русском острове используются в качеству пунктов обогрева, их можно найти на остановках «ДВФУ», «Океанариум» и «Мини-ТЭЦ».
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