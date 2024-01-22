Движение по Русскому мосту закрыли во Владивостоке: кого не пускают

Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобусы, следовавшие на Русский остров, будут доезжать до остановки «Улисс», затем разворачиваться в районе моста и следовать обратно в город. Те автобусы, которые находятся на острове, курсируют по маршруту Океанариум — Мост Русский — Океанариум.