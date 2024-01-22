Иркутянин сыграет в сериале PREMIER «Красный 5»

Онлайн-кинотеатр PREMIER (18+) объявил дату премьеры комедийного экшн-сериала «Красный 5» (18+) с Денисом Шведовым, Гошей Куценко и Романом Курцыным в главных ролях. Остроумная пародия на фильмы про спецагентов выйдет 22 февраля. Сериал снят кинокомпанией 1−2−3 Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на PREMIER.
Сериал рассказывает о легендарном агенте спецслужб Бекешеве (Денис Шведов), который в одиночку может нейтрализовать целую базу террористов. Несмотря на весь его опыт и заслуги, Бекешева отправляют в отставку из-за проваленного по нелепой случайности задания. Теперь суперагенту придется учиться жить на «гражданке», а это непросто: он страдает крайней подозрительностью, не доверяет даже соседскому ребенку и превращает свою квартиру в настоящую крепость с хитроумными ловушками.
Однажды его уникальные умения снова оказываются необходимы стране: бывший начальник Бекешева Анатолич (Гоша Куценко) предлагает ему самое сложное задание по поимке сбежавших из лабораторий КГБ преступников с суперспособностями. Напарником Бекешева становится высококлассный, но эпатажный хакер по кличке Бабуля (Роман Курцын). Теперь эксцентричному дуэту предстоит спасать родину от суперзлодеев, параллельно попадая и выкручиваясь из нелепых ситуаций, которые они, зачастую, сами же и создают.
В сериале появится и иркутянин Ян Цапник. Актер сыграл более чем в 246 фильмах и сериалах. Его самыми известными работами стали: «Полярный» (16+), «Гоголь. Вий» (16+), «Первокурсницы» (16+), «Телохранители» (18+), «Люся» (18+) и другие. В сериале «Красный 5» Ян сыграет сбежавшего из тюрьмы преступника. Его «коллегами» по тюремному цеху станут Егор Дружинин, Кирилл Фролов, Юлия Зимина, Александр Яцко, Леонид Тимцуник, Игорь Хрипунов и Леонид Бичевин.