Иркутянин сыграет в сериале PREMIER «Красный 5»

Сериал рассказывает о легендарном агенте спецслужб Бекешеве (Денис Шведов), который в одиночку может нейтрализовать целую базу террористов. Несмотря на весь его опыт и заслуги, Бекешева отправляют в отставку из-за проваленного по нелепой случайности задания. Теперь суперагенту придется учиться жить на «гражданке», а это непросто: он страдает крайней подозрительностью, не доверяет даже соседскому ребенку и превращает свою квартиру в настоящую крепость с хитроумными ловушками.