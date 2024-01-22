Ледяные и снежные горки 2024 в Воронеже: где лучше покататься на тюбингах, лыжах и сноубордах

Что касается горнолыжных склонов, со своим снаряжением придется платить за подъемник. Можно оплачивать количество, а можно время. Так, один подъем для взрослого обойдется в 80 рублей (взять нужно минимум 10), для ребенка — в 55. Тариф пятичасовой в будни для взрослых составит 1200 рублей, для детей — 700, а в праздники и выходные — 1400 и 700 рублей соответственно. Также в нерабочие дни действует тариф «весь день катания» его стоимость для взрослых 1600, детей — 1200 рублей. За малышей до шести лет платить не придется. Нужен только сам SKI PASS для прохода через турникет. Его стоимость — 100 рублей. Мужчины и женщины старше 60 лет могут покататься за 500 рублей весь день в будни, а вот в другие дни придется заплатить по полному тарифу.