Ледяные и снежные горки 2024 в Воронеже: где лучше покататься на тюбингах, лыжах и сноубордах

Нынешняя зима с ее снегопадами и морозами отлично подходит для активного отдыха. Для жителей столицы Черноземья доступны все сезонные развлечения: лыжи, «ватрушки», сноуборды. Где можно покататься и сколько это будет стоить, читайте в нашем материале.
Горнолыжный комплекс «Донгор».
Находится в 15 км от Воронежа, рядом с Семилуками. Здесь оборудованы горнолыжные трассы длиной от 270 м до 350 м с перепадом высоты 40 м. Специально для начинающих работает учебный склон. Позаботились организаторы и о любителях тюбингов. Для них проложили четыре трассы длиной 270 м и выкатом до 500 м. Все горки оборудованы подъемниками и освещением.
Время работы: будние дни — с 15 до 23 часов, выходные — с 10:00 до 22:00, понедельник — нерабочий день.
Стоимость:
Использование своих тюбингов в развлекательном комплексе запрещено. Часовой прокат «ватрушки» обойдется в 600 рублей, сюда же входит стоимость подъемника. В залог необходимо оставить водительское удостоверение или 3 500 рублей за один тюбинг. На один документ можно взять до пяти «ватрушек».
Что касается горнолыжных склонов, со своим снаряжением придется платить за подъемник. Можно оплачивать количество, а можно время. Так, один подъем для взрослого обойдется в 80 рублей (взять нужно минимум 10), для ребенка — в 55. Тариф пятичасовой в будни для взрослых составит 1200 рублей, для детей — 700, а в праздники и выходные — 1400 и 700 рублей соответственно. Также в нерабочие дни действует тариф «весь день катания» его стоимость для взрослых 1600, детей — 1200 рублей. За малышей до шести лет платить не придется. Нужен только сам SKI PASS для прохода через турникет. Его стоимость — 100 рублей. Мужчины и женщины старше 60 лет могут покататься за 500 рублей весь день в будни, а вот в другие дни придется заплатить по полному тарифу.
Для детей обязателен паспорт родителя, в который вписан ребенок либо копия свидетельства о рождении. Людям старше 60 лет необходим при себе паспорт.
В горнолыжном комплексе работает служба инструкторов. Одному человеку придется заплатить 1500 за услуги специалиста. В эту стоимость не входит ни прокат оборудования, ни пользование подъемниками.
Цена проката снаряжения:
В этом году в стоимость оборудования включили сразу пользование склонами и подъемниками. В «Донгоре» действуют три тарифа: СТАРТ, ЮНИОР и ОЛИМП. Первый включает час подъемников/склонов + снаряжение. Обойдется СТАРТ в 1000 для взрослого, а для ребенка до 10 лет в 800 рублей. ЮНИОР предполагает два часа катания + аренды снаряжения и стоит 1500 и 1200. ОЛИМП включает четыре часа, он обойдется в 1800 и 1450 рублей соответственно.
Отдельно можно взять в прокат палки, шлем, маску или пенку. За час — 100 рублей.
Залог — водительское удостоверение или 10 000 рублей за комплект снаряжения. Паспорта не принимаются. На одни права можно взять до трех комплектов.
Адрес: Воронежская область, Семилукский район, с. Семилуки, Чернышова гора.
Контактный телефон:
Как добраться: на кольце в Семилуках сворачиваете направо, затем через два километра снова направо, дальше — по указателям.
Горнолыжный клуб «Эволюция Костенки».
Здесь можно покататься на лыжах, сноубордах и тюбингах. Комплекс представлен пятью трассами разного уровня сложности и трассой для фрирайда. Перепад трасс по высоте достигает 80 метров. На всех склонах смонтирована и запущена система искусственного заснеживания, смонтировано ночное освещение трасс, работает подъемник.
Время работы: понедельник — выходной, вторник — пятница с 15:00 до 21:00, суббота — воскресенье с 10:00 до 21:00.
Стоимость:
Обычно горнолыжный клуб предоставляет возможность кататься на «ватрушках». Можно использовать свой или арендовать, стоимость от этого не изменится. В прошлом году стоимость составляла 400 рублей за час. В этом трассу для тюбингов еще не открыли, поэтому и условия проката неизвестны. В любом случае нужно быть готовым к тому, что потребуется залог — водительское удостоверение или паспорт.
Для лыжников и сноубордистов дневное катание (с 10 до 15 часов в выходные) обойдется в 1100 рублей, а вечернее (с 15 до 21 в будни, с 16 до 21 в выходные) — 1200. Стоимость «полного дня» составит 1800 рублей. Детям до 10 лет предоставляется скидка в 50%. Такой же бонус получают именинники, студенты по средам и пенсионеры в будни.
Прокат снаряжения: арендовать снаряжение можно максимум на три часа в рабочие дни и на два в праздники и выходные. Комплект сноубордов и горных лыж — 400 рублей час, 800 за два часа, 900 за три. Прокат шлема и очков — по 200 рублей за час. Почасовое катание при аренде оборудования — 300 рублей.
Адрес: Воронежская область, Хохольский район, село Костенки, улица Ленина, 162.
Контакты: 8 (951) 548- 44 −77.
Как добраться: по Курской трассе до поворота на Острогожск, затем до с. Костенки и, не сворачивая в село, проехать до указателя на горнолыжный клуб.
Горнолыжный клуб «Чертовицы».
В «Чертовицах» для катания оборудовано пять склонов различной длины и сложности. Они подойдут как для новичков, так и для профи. Имеется также отдельная учебная трасса. Спортивный инвентарь можно привозить с собой или воспользоваться прокатом.
Время работы: понедельник — с 18:00 до 22:30, вторник — воскресенье с 10:30 до 22:30.
Дневное катание с 10:30 до 16:00, вечернее — с 18:00 до 22:30. Перерыв с 16:00 до 18:00.
Стоимость:
В этом году оплата принимается только наличными. Взрослым и детям старше 13 лет в выходные и праздники катание обойдется в 1500 рублей. В будни днем стоимость составит 1200, а вечером — 1500. Для детей от 7 до 13 лет билет на дневное катание в будни — 600 рублей, в остальное время, в том числе и праздничные дни, — 800. Днем в рабочие дни бесплатно могут покататься пенсионеры старше 70 лет. Малыши до шести лет имеют право кататься без оплаты в любое время. Однако выходить на склон могут только в сопровождении катающихся родителей, инструктора или в составе группы. Для женщин 60+ и мужчин 65+ предусмотрена льготная цена днем в будни — 600 рублей.
Прокат снаряжения:
Вне зависимости от времени и дня аренда взрослых комплектов для горных лыж или сноуборда обойдется в 1000 рублей, детский — в 700. Кроме того, можно взять в прокат отдельные элементы снаряжения — шлем, палки, лыжи, ботинки, защита спины. Их стоимость варьируется от 300 до 600 рублей.
Для аренды потребуется залог. Возможны три разных варианта: 10 000 рублей, комплект документов на машину (права и регистрация) или паспорт. На один залог выдают один комплект экипировки.
Можно воспользоваться услугами инструкторов за дополнительную плату. Стандартное занятие обойдется в 1500 рублей.
Адрес: Воронежская область, Рамонский район, с. Чертовицы, переулок Спортивный 1А.
Контактный телефон:
Как добраться: из Воронежа до санатория им. Дзержинского, затем свернуть налево и проехать до автостоянки.
Спортивный комплекс «Олимпик».
При снежной погоде в «Олимпике» можно покататься на лыжах, санках, ледянках и коньках.
Время работы: СОК функционирует ежедневно и круглосуточно. Трассы освещаются до 23:00. Прокат работает с 9:00 до 21:00.
Стоимость: аренда лыж 200−250 рублей в час, санок — 100 рублей, ледянок — 50, коньки — 200 рублей. Залог — паспорт, водительские права или 2000−5000 рублей. Оплата только наличными. На своем инвентаре можно кататься бесплатно.
Контакты: 8 (910) 342−71 −75.
Адрес: Воронеж, Московский проспект, 150.
Лыжная база «Дубрава».
Время работы: понедельник-пятница с 12:00 до 22:00, суббота — воскресенье с 10:00 до 20:00.
Стоимость: за прокат лыж или тюбинга нужно будет заплатить 250 рублей в час.
Контакты: 8 996 450 50 71.
Адрес: с. Новая Усмань, ул. Тенистая 1А/1.