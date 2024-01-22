Морозы уходят из Приангарья

«Холодная воздушная масса начнет отходить на Восток, а к нам с Западной Сибири подойдет более теплая. В светлое время суток в Иркутске ожидается минус12 градусов, по области — около 11−16 мороза. Холода пока не отступят лишь от северных и верхнеленских территорий. Однако позже потепление ожидается и там».