Морозы уходят из Приангарья

По словам синоптика, уже сегодня, в понедельник, 22 января, «будет теплее»:
«Холодная воздушная масса начнет отходить на Восток, а к нам с Западной Сибири подойдет более теплая. В светлое время суток в Иркутске ожидается минус12 градусов, по области — около 11−16 мороза. Холода пока не отступят лишь от северных и верхнеленских территорий. Однако позже потепление ожидается и там».
Согласно прогнозу синоптиков, в Братске сегодня малооблачно, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, южный 3−8 м/с, температура днём — минус 15−17 градусов.
К слову, напомним, что ранее замначальника Иркутского гидрометцентра Наталья Домбровская уже предупреждала жителей региона о грядущих «погодных качелях».