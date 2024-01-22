В Красноярске ограничат движение у «Арены Север» и Дворца им. Ивана Ярыгина

Возле «Арены Север» с 22 января 22:00 до 24 января 09:00 запретят проезд по дороге-дублёру на улице 9 мая, а также ограничат остановку и парковку с западной стороны спортивного комплекса. Ограничения вводят из проведения матча звёзд Ассоциации студенческого баскетбола 2024 года.