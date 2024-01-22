В Красноярске ограничат движение у «Арены Север» и Дворца им. Ивана Ярыгина

В Красноярске ограничат движение у «Арены Север» и Дворца спорта имени Ивана Ярыгина, об этом сообщает городская администрация.
Возле «Арены Север» с 22 января 22:00 до 24 января 09:00 запретят проезд по дороге-дублёру на улице 9 мая, а также ограничат остановку и парковку с западной стороны спортивного комплекса. Ограничения вводят из проведения матча звёзд Ассоциации студенческого баскетбола 2024 года.
У Дворца спорта имени Ивана Ярыгина с 24 января 18:00 до 29 января 12:00 запретят стоянку и остановку автомобилей возле восточной стороны комплекса. Ограничения введут из-за проведения Кубка по спортивной борьбе имени Ивана Ярыгина.
Напомним, Кубок Ивана Ярыгина будет проходить в Красноярске с 25 по 28 января. В соревновании примут участие представители 23 стран.