Росстат назвал число россиян с диагнозом ожирение

При этом в том же сборнике Росстата приводятся данные о резком увеличении числа занимающихся спортом в различных секциях и клубах за 12 лет. Если в 2010 году их было 26,3 млн человек, то к 2015 году число выросло до 43,5 млн, а в 2022 году уже до почти 70 млн россиян.