Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

На территории Башкирии все ограничения движения сняты

На территории Башкирии все ограничения дорожного движения сняты. Об этом сообщают пресс-службы МЧС по РБ и Упрдор «Приуралье».
Источник: Башинформ

Ранее в Башкирии были введены ограничения движения на 19 участках автомобильных дорог общего пользования. Южным автовокзалом по республике отменён 691 автобусный рейс.

Кроме того, синоптики Башкирии рассказали о погоде на ближайшие три дня.