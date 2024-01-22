На территории Башкирии все ограничения движения сняты

Ранее в Башкирии были введены ограничения движения на 19 участках автомобильных дорог общего пользования. Южным автовокзалом по республике отменён 691 автобусный рейс.
Кроме того, синоптики Башкирии рассказали о погоде на ближайшие три дня.
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Ранее в Башкирии были введены ограничения движения на 19 участках автомобильных дорог общего пользования. Южным автовокзалом по республике отменён 691 автобусный рейс.
Кроме того, синоптики Башкирии рассказали о погоде на ближайшие три дня.