Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

«Мразь конченая, я тебя задушу!»: в Братске разъяренная учительница математики угрожала школьнику расправой

Прокуратура Братска начала проверку после того, как учительница угрожала ученику.

В Иркутской области вновь прогремел школьный скандал. И снова — в Братске. Бурные обсуждения в соцсетях вызвало видео общения учителя с учеником, на котором разъяренная женщина угрожает мальчику расправой.

— Ты мразь конченая! Сейчас Марья Сергеевна уйдет, я тебя задушу. Я эту мразь убью, — кричит преподаватель посреди класса, полного детей.

При этом, на защиту учащегося встала другой педагог, по словам очевидцев, якобы его классный руководитель. Она постаралась прикрыть школьника, после чего ее агрессивная коллега удалилась из кабинета.

— В своем репертуаре.

— А говорила, что больше не будет срываться на учеников.

— Даже в другой школе ведет себя так же, — пишут под постом с роликом пользователи сети, намекая, что подобное поведение не раз было замечено за работником образования и ранее.

В той же публикации приводится рассказ якобы со слов того самого мальчика, ставшего участником ссоры. Он объяснил, что учительница математики, мол, не разрешила ему войти в класс и начала повышать голос, из-за чего тот назвал ее «конченой» и ушел. Это, надо полагать, и разозлило педагога. Она направилась за учеником и, по словам школьника, толкнула его, из-за чего тот упал на парту. Дальнейшие события попали на скандальное видео.

После случившегося директор школы выпустила приказ о проведении проверки, которая позволит выяснить все детали, однако отвечать на вопросы журналистов отказалась.

— Комментариев не даем, идет служебное расследование, — сообщила она.

В комитете по образованию администрации Братска случай назвали вопиющим.

— Конфликт между учеником и учителем перерос в недопустимые оскорбления, — отметила председатель комитета Оксана Ефимова. — Мы приносим свои извинения родителям учащегося. Беспокоимся за здоровье педагога. Обязательно честно разберемся и, при необходимости, примем меры.

Также ситуацией заинтересовалась прокуратура Братска.

— В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об образовании и иных федеральных законов. Причины и условия произошедшего устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — заключают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Напомним, год назад в Иркутской области 26 родителей учащихся одной из школ Братска подали заявление в городскую прокуратуру с требованием разобраться в конфликте между 13-летней ученицей и преподавателями. Они считают, что девочка подверглась травле со стороны педагогов и директора. По словам матери подростка, один из учителей при всем классе заявил, что ему противно находиться в одном кабинете с ее дочерью, после чего оскорбления и унижения продолжились. Все это школьники записали на диктофон. Аудиозаписи для изучения изъяли сотрудники СК и прокуратуры. Также ситуацию под особый контроль взяла детский омбудсмен Татьяна Афанасьева.

образование