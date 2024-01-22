«Мразь конченая, я тебя задушу!»: в Братске разъяренная учительница математики угрожала школьнику расправой

Напомним, год назад в Иркутской области 26 родителей учащихся одной из школ Братска подали заявление в городскую прокуратуру с требованием разобраться в конфликте между 13-летней ученицей и преподавателями. Они считают, что девочка подверглась травле со стороны педагогов и директора. По словам матери подростка, один из учителей при всем классе заявил, что ему противно находиться в одном кабинете с ее дочерью, после чего оскорбления и унижения продолжились. Все это школьники записали на диктофон. Аудиозаписи для изучения изъяли сотрудники СК и прокуратуры. Также ситуацию под особый контроль взяла детский омбудсмен Татьяна Афанасьева.