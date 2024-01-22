«Мразь конченая, я тебя задушу!»: в Братске разъяренная учительница математики угрожала школьнику расправой

В Иркутской области вновь прогремел школьный скандал. И снова — в Братске. Бурные обсуждения в соцсетях вызвало видео общения учителя с учеником, на котором разъяренная женщина угрожает мальчику расправой.
— Ты мразь конченая! Сейчас Марья Сергеевна уйдет, я тебя задушу. Я эту мразь убью, — кричит преподаватель посреди класса, полного детей.
— В своем репертуаре.
— А говорила, что больше не будет срываться на учеников.
— Даже в другой школе ведет себя так же, — пишут под постом с роликом пользователи сети, намекая, что подобное поведение не раз было замечено за работником образования и ранее.
В той же публикации приводится рассказ якобы со слов того самого мальчика, ставшего участником ссоры. Он объяснил, что учительница математики, мол, не разрешила ему войти в класс и начала повышать голос, из-за чего тот назвал ее «конченой» и ушел. Это, надо полагать, и разозлило педагога. Она направилась за учеником и, по словам школьника, толкнула его, из-за чего тот упал на парту. Дальнейшие события попали на скандальное видео.
После случившегося директор школы выпустила приказ о проведении проверки, которая позволит выяснить все детали, однако отвечать на вопросы журналистов отказалась.
— Комментариев не даем, идет служебное расследование, — сообщила она.
В комитете по образованию администрации Братска случай назвали вопиющим.
— Конфликт между учеником и учителем перерос в недопустимые оскорбления, — отметила председатель комитета Оксана Ефимова. — Мы приносим свои извинения родителям учащегося. Беспокоимся за здоровье педагога. Обязательно честно разберемся и, при необходимости, примем меры.
— В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об образовании и иных федеральных законов. Причины и условия произошедшего устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — заключают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Напомним, год назад в Иркутской области 26 родителей учащихся одной из школ Братска подали заявление в городскую прокуратуру с требованием разобраться в конфликте между 13-летней ученицей и преподавателями. Они считают, что девочка подверглась травле со стороны педагогов и директора. По словам матери подростка, один из учителей при всем классе заявил, что ему противно находиться в одном кабинете с ее дочерью, после чего оскорбления и унижения продолжились. Все это школьники записали на диктофон. Аудиозаписи для изучения изъяли сотрудники СК и прокуратуры. Также ситуацию под особый контроль взяла детский омбудсмен Татьяна Афанасьева.