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В Калининградской области ликвидировали одну из Сосновок

Населенный пункт объединили с пос. Рыбное Гурьевского округа.

В Гурьевском округе ликвидировали поселок Сосновка путем его объединения с близлежащим населенным пунктом. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Калининградской области, опубликовано на портале правовой информации.

В соответствии с документом, на территории Гурьевского округа образовывается новый населенный пункт путем объединения поселков Сосновка и Рыбное. Образованному населенному пункту присвоено название «Рыбное».

Отметим, что поселки с названием Сосновка есть также в Зеленоградском, Правдинском, Полесском, Багратионовском округах.