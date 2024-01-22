Небольшое потепление ожидается в Нижнем Новгороде на новой рабочей неделе. По данным ЯндексПогоды, к пятнице температура воздуха составит −3°. Прогнозируется небольшой снег и ветер южного направления.
Начало недели будет морозным. В понедельник, 22 января, температура воздуха утром составила −20°, однако днём прогнозируется уже −12°. Будет ясно и солнечно, юго-западный ветер 3,2 м/с.
Во вторник, 23 января, будет −9°…-7°, пасмурно. Ветер сохранит юго-западное направление, но усилится до 6,5 м/с.
В среду, 24 января, ожидается небольшой снег. Температура воздуха −5°…-4°. Ветер южный, 4 м/с.
В четверг, 25 января, также прогнозируется небольшой снег и мороз — 4°…-3°, южный ветер 3,4 м/с.
В пятницу, 26 января, днём температура воздуха опустится до −7°…-6°. Пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный 2,4 м/с.