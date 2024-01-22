Несколько улиц реконструируют в районе Кунцево

В Кунцеве проведут реконструкцию улично-дорожной сети. Кроме того, в районе появится новый проезд. Работы пройдут в границах улиц Оршанской и Ярцевской, вблизи станции метро «Молодежная».
«Предусматривается строительство Проектируемого проезда № 6297, реконструкция Ельнинской улицы, а также внутриквартального проезда у дома 40, корпусфча 2 по улице Академика Павлова. Для пешеходов обустроят тротуары, сформируют парковочные карманы на проезжей части и оборудуют остановку городского транспорта на Ельнинской улице», — рассказал председатель столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков.
В ходе работ установят новые светофоры, которые оснастят автоматизированной системой управления дорожным движением, а также переустроят часть инженерных коммуникаций.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.