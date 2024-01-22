Несколько улиц реконструируют в районе Кунцево

«Предусматривается строительство Проектируемого проезда № 6297, реконструкция Ельнинской улицы, а также внутриквартального проезда у дома 40, корпусфча 2 по улице Академика Павлова. Для пешеходов обустроят тротуары, сформируют парковочные карманы на проезжей части и оборудуют остановку городского транспорта на Ельнинской улице», — рассказал председатель столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков.